Додон: Я никуда не убегу, буду с командой бороться за Молдову
08 октября
19:55 2021
Игорь Додон на пресс-конференции прокомментировал информацию, которую распространяли СМИ, аффилированные ПДС, о том, что якобы лидер ПСРМ сбежал из страны после задержания Генерального прокурора Александра Стояногло.
«Вне зависимости от нарушений узурпаторского режима, я и команда не будем скрываться, будем на передовой и будем бороться за Молдову, так как поступали каждый раз», – сказал Додон.
Напомним, что 5 октября Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Москву, где он провел переговоры с зам. главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также осуществил ряд других важных встреч.