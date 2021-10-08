Игорь Додон на пресс-конференции прокомментировал информацию, которую распространяли СМИ, аффилированные ПДС, о том, что якобы лидер ПСРМ сбежал из страны после задержания Генерального прокурора Александра Стояногло.

«Вне зависимости от нарушений узурпаторского режима, я и команда не будем скрываться, будем на передовой и будем бороться за Молдову, так как поступали каждый раз», – сказал Додон.

Напомним, что 5 октября Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Москву, где он провел переговоры с зам. главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также осуществил ряд других важных встреч.