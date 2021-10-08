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Газета "Кишиневские новости"

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Полмиллиона леев из госбюджета на командировки Майи Санду

Полмиллиона леев из госбюджета на командировки Майи Санду
08 октября
19:55 2021
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Согласно сайту Рreședinte.md с момента вступления в должность президента Майя Санду побывала 10 раз за рубежем, потратив на это 455 900 леев.

Самой дорогой поездкой оказался визит в США, где Санду участвовала в 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН – 78600 леев. Отметим, что несколько глав государств предпочли участвовать в мероприятии в онлайн – формате.

Три поездки были совершены во время предвыборной кампании в парламент. Речь идет о Германии, Италии и Польше, где у президента состоялись встречи не только с зарубежными коллегами, но и представителями диаспоры. Тогда Санду за это критиковали представители гражданского общества. Эти визиты обошлись казне в 150 700 леев.

Последний визит Майи Санду оценивается в 23 700 леев, но эксперты считают, что ее участие в Крымской платформе обошлось стране намного дороже, так как из-за антироссийских деклараций отношения между Москвой и Кишиневом значительно ухудшились.

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