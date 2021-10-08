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Газета "Кишиневские новости"

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Уголовное преследование генпрокурора Молдовы – заказ властей

Уголовное преследование генпрокурора Молдовы – заказ властей
08 октября
12:10 2021
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Заседание суда, где рассматривается ходатайство прокуроров о помещении под арест Александра Стояногло, началось со скандала. Оказалось, что в нарушение юридических норм, ведущий дело прокурор Виктор Фуртунэ не позволил адвокату поговорить со Стояногло наедине.

Василе Гафтон, представляющий интересы Стояногло, заявил, что «прокурор не разрешает сотрудникам в масках выйти из кабинета, чтобы мы могли провести конфиденциальный разговор. Этим еще раз подтверждается, что уголовное преследование проводится с нарушениями. Наш клиент не может воспользоваться правом на защиту».

Присутствующие в суде депутаты Блока коммунистов и социалистов обвинили прокурора Виктора Фуртунэ в выполнении указаний власти.

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