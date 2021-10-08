Заседание суда, где рассматривается ходатайство прокуроров о помещении под арест Александра Стояногло, началось со скандала. Оказалось, что в нарушение юридических норм, ведущий дело прокурор Виктор Фуртунэ не позволил адвокату поговорить со Стояногло наедине.

Василе Гафтон, представляющий интересы Стояногло, заявил, что «прокурор не разрешает сотрудникам в масках выйти из кабинета, чтобы мы могли провести конфиденциальный разговор. Этим еще раз подтверждается, что уголовное преследование проводится с нарушениями. Наш клиент не может воспользоваться правом на защиту».

Присутствующие в суде депутаты Блока коммунистов и социалистов обвинили прокурора Виктора Фуртунэ в выполнении указаний власти.