Пять депутатов Блока коммунистов и социалистов зарегистрировали в кишиневском суде гарантийное письмо с указанием суммы, предусмотренной законодательством, и переведенной на счет инстанции, необходимой для освобождения из-под ареста Генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом сообщает телеграм-канал INDEX.

Согласно законодательству, личная гарантия состоит в письменном обязательстве лиц, которые своим авторитетом и денежной суммой гарантируют соответсвующее поведение задержанного, включая соблюдение общественного порядка и явку в суд по требованию органов правопорядка. Количество гарантов не может быть меньше 2 и больше 5.

Личная гарантия как предварительная мера позволяется лишь по требованию гарантов и с согласия лица, которому даются такие гарантии.

При представлении письменной гарантии каждый гарант одновременно вносит депозит в прокуратуру или судебную инстанцию в размере от 50 до 300 условных единиц, что эквивалентно 2500-15000 леев.