Около сотни участников, включая и депутатов Блока коммунистов и социалистов, требуют освобождения Генерального прокурора Александра Стояногло.

Участники протеста пришли с плакатами, на которых написано: “Долой диктатуру!”, “Свободу Стояногло!”

Депутаты Блока коммунистов и социалистов лично поручились в суде за Александра Стояногло. Документ опубликовал телеграм-канал INDEX, в нем отмечается, что обвинения в адрес Стояногло являются «политическими».

Уточним, что митинг в поддержку Генерального прокурора проходит и в Комрате.

Сегодня, 8 октября, судьи рассматривают требование прокуроров и арест на 30 дней Стояногло.