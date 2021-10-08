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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы протестуют у здания суда в поддержку Стояногло

Граждане Молдовы протестуют у здания суда в поддержку Стояногло
08 октября
10:25 2021
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Около сотни участников, включая и депутатов Блока коммунистов и социалистов, требуют освобождения Генерального прокурора Александра Стояногло.

Участники протеста пришли с плакатами, на которых написано: “Долой диктатуру!”, “Свободу Стояногло!”

Депутаты Блока коммунистов и социалистов лично поручились в суде за Александра Стояногло. Документ опубликовал телеграм-канал INDEX, в нем отмечается, что обвинения в адрес Стояногло являются «политическими».

Уточним, что митинг в поддержку Генерального прокурора проходит и в Комрате.

Сегодня, 8 октября, судьи рассматривают требование прокуроров и арест на 30 дней Стояногло.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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