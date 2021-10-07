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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 октября 285752 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 октября 285752 излечившихся
07 октября
19:21 2021
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На сегодняшний день в стране 285752 человека прошли лечение и 6954 умерли от инфекции COVID-19.    

На 7 октября в Молдове подтверждены  303208 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 8141 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15756 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1848 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 184 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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