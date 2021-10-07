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Газета "Кишиневские новости"

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Почему бывшему члену правящей ПДС угрожают тюрьмой

Почему бывшему члену правящей ПДС угрожают тюрьмой
07 октября
17:25 2021
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Члена Национального политического совета ПДС исключили из партии и пригрозили полицией. Речь идет о Василе Бабалау- бывшем председателе территориальной организации Дрокия. В сообщении, размещенном в социальной сети, Бабалау написал о том, что исключили из партии, так как там не разделяют принцип плюрализма мнений.

«Хочу отметить, что соответствующая ситуация отмечается в большинстве территориальных организаций севера республики, однако люди еще бояться говорить, потому что были, как и я, запуганы. Все началось с продвижения в должности бывших членом ДПМ и ЛДПМ Вероникой Рошка, депутатом ПДС, ответственной за Дрокиевский район и Андрианом Бэлуцелом. Теперь мы увидели и это – основателям ПДС угрожают полицией и уголовными делами, если мы будем говорить в СМИ о внутренней критичной ситуации. После того как я отправил письмо Майе Санду, мне позвонил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и пригрозил полицией и делами, если я буду говорить прессе о создавшейся ситуации. Позже, после этих угроз, я написал письмо господину Гросу, однако никакой реакции не последовало до сих пор. Бывшим коллегам хочу передать, что я боролся против режима Плахотнюка, чтобы они стали депутатами, министрами, а они теперь закрывают мне рот», – написал Бабалау.

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