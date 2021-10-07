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Газета "Кишиневские новости"

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В Комрате состоялся митинг в поддержку Генерального прокурора

В Комрате состоялся митинг в поддержку Генерального прокурора
07 октября
17:20 2021
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В центре Комрата проходит митинг в поддержку Генерального прокурора. Местные избранники и обычные граждане вышли на улицы и требуют освобождения Стояногло. Люди считают, что перед Стояногло должны извиниться, а лица, виновные в его задержании, должны быть арестованы. В то же время участники митинга намерены отправится в Кишинев, чтобы в столице требовать освобождения Алекандра Стояногло.

В ходе митинга объявлено, что Стояногло стал почетным гражданином муниципия Комрат.

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