В центре Комрата проходит митинг в поддержку Генерального прокурора. Местные избранники и обычные граждане вышли на улицы и требуют освобождения Стояногло. Люди считают, что перед Стояногло должны извиниться, а лица, виновные в его задержании, должны быть арестованы. В то же время участники митинга намерены отправится в Кишинев, чтобы в столице требовать освобождения Алекандра Стояногло.

В ходе митинга объявлено, что Стояногло стал почетным гражданином муниципия Комрат.