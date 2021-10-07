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Газета "Кишиневские новости"

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Жители Гагаузии намерены перекрыть дороги Кишинева в знак протеста

Жители Гагаузии намерены перекрыть дороги Кишинева в знак протеста
07 октября
17:20 2021
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Участники митинга в Комрате намерены отправиться в Кишинев, чтобы требовать освобождения Стояногло. С таким призывом выступил один из членов инициативной группы. По его словам, среди законных мер, к которым могут прибегнуть протестующие, будет гражданское неповиновение и блокирование дорог.

«Разве в Кишиневе мало улиц и дорог», – спросил он во время эмоциональной речи.

Напомним, что вчера в Комрате прошло два митинга с требованием освобождения Стояногло. В четверг в столице Гагаузской автономии прощел еще один народный сход с теми же требованиями к власти в Кишиневе.

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