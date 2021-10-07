Участники митинга в Комрате намерены отправиться в Кишинев, чтобы требовать освобождения Стояногло. С таким призывом выступил один из членов инициативной группы. По его словам, среди законных мер, к которым могут прибегнуть протестующие, будет гражданское неповиновение и блокирование дорог.

«Разве в Кишиневе мало улиц и дорог», – спросил он во время эмоциональной речи.

Напомним, что вчера в Комрате прошло два митинга с требованием освобождения Стояногло. В четверг в столице Гагаузской автономии прощел еще один народный сход с теми же требованиями к власти в Кишиневе.