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Газета "Кишиневские новости"

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Назначенец ПДС в НКФР не откажется от зарплаты в 135 тыс. леев

Назначенец ПДС в НКФР не откажется от зарплаты в 135 тыс. леев
07 октября
17:15 2021
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Борьба с «бессовестными зарплатами», объявленная ПДС во время предвыборной кампании, отменяется. Сегодня, 7 октября, парламентское большинство ПДС назначило вице-председателем Национальной комиссии по финансовым рынкам (НКФР) Виталия Лемне, который на вопрос о перспективе сокращения зарплаты, ответил так:

«Человек становится богатым тогда когда зарабатывает и тратит, посредством экономии экономика не работает. Снижаем зарплату настолько, что я еще должником останусь?» – ответил Лемне, после чего депутаты ПДС разразились хохотом.

Напомним, что согласно информации, зарплата председателя и вице-председателя Национальной комиссии по финансовым рынкам составляет 135 тыс. леев ежемесячно. На оплату персонала уходит 85% доходов ведомства.

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