Власти Молдовы хотят заставить граждан Молдовы страховать квартиры
Правящее большинство ПДС готовит новый налог для граждан. Если эта идея пройдет, все жители страны будут обязаны страховать принадлежащее им объекты недвижимости. Такую инициативу озвучил в парламенте назначенный парламентским большинством на должность вице-председателя Административного совета Национальной комиссии по финансовым рынкам Виталие Лемне.
«Особый акцент будет поставлен на обязательное страхование объектов недвижимости. Мы очень чувствительны с точки зрения климата. Мы видели, что произошло этим летом в Европе. Не забываем и о Котул Морий. Поэтому мы предложим инициативу об обязательном страховании. Сегодня у нас два типа обязательного страхования – RCA и Cartea Verde. Дополнительно будут произведены все расчеты для обязательного страхования недвижимости», – сказал Лемне.
Напомним, что в настоящее время граждане Молдовы обязаны ежегодно оплачивать налог на недвижимость. Его размер исчисляется в зависимости кадастровой стоимости.