Правящее большинство ПДС готовит новый налог для граждан. Если эта идея пройдет, все жители страны будут обязаны страховать принадлежащее им объекты недвижимости. Такую инициативу озвучил в парламенте назначенный парламентским большинством на должность вице-председателя Административного совета Национальной комиссии по финансовым рынкам Виталие Лемне.

«Особый акцент будет поставлен на обязательное страхование объектов недвижимости. Мы очень чувствительны с точки зрения климата. Мы видели, что произошло этим летом в Европе. Не забываем и о Котул Морий. Поэтому мы предложим инициативу об обязательном страховании. Сегодня у нас два типа обязательного страхования – RCA и Cartea Verde. Дополнительно будут произведены все расчеты для обязательного страхования недвижимости», – сказал Лемне.

Напомним, что в настоящее время граждане Молдовы обязаны ежегодно оплачивать налог на недвижимость. Его размер исчисляется в зависимости кадастровой стоимости.