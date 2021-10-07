Завтра, 8 октября, литр бензина в Молдове будет стоить уже 1,04 евро. В некоторых странах ЕС его стоимость почти такая же – 1,06 евро.

Национальное агентство по регламентированию в энергетике опубликовало максимальный лимит цены на пятницу, 8 октября. Так литр бензина будет стоить 21,06 леев, на 8 банов больше, чем сегодня. Дизтопливо подорожает на 11 банов – до 17,95 леев.

Уточним, что стоимость бензина в Молдове практически достигла уровня европейских стран. В нашей стране литр бензина стоит 1,04 евро, а в ЕС, согласно специализированным сайтам, средняя стоимость за последние две недели находится на отметке 1,06 евро.