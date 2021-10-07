Четверг, 7 октября 2021, 20:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Власти Молдовы вводят для населения… европейские цены

Власти Молдовы вводят для населения… европейские цены
07 октября
12:55 2021
Версия для печати

Завтра, 8 октября, литр бензина в Молдове будет стоить уже 1,04 евро. В некоторых странах ЕС его стоимость почти такая же – 1,06 евро.

Национальное агентство по регламентированию в энергетике опубликовало максимальный лимит цены на пятницу, 8 октября. Так литр бензина будет стоить 21,06 леев, на 8 банов больше, чем сегодня. Дизтопливо подорожает на 11 банов – до 17,95 леев.

Уточним, что стоимость бензина в Молдове практически достигла уровня европейских стран. В нашей стране литр бензина стоит 1,04 евро, а в ЕС, согласно специализированным сайтам, средняя стоимость за последние две недели находится на отметке 1,06 евро.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,39–0,35%
EUR20,09–0,35%
GBP23,68–0,10%
UAH0,66–0,59%
RON4,06–0,39%
RUB0,24+0,52%

Курсы валют в MDL на 07.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд