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Газета "Кишиневские новости"

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Гражданский конгресс требует немедленного освобождения Стояногло

Гражданский конгресс требует немедленного освобождения Стояногло
06 октября
22:45 2021
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Протест у парламента против установленной диктатуры ПДС. Партия «Гражданский конгресс» потребовала немедленного освобождения Генерального прокурора Александра Стояногло. Протестующие отметили, что для граждан новая власть стала синонимом роста цен на хлеб, топливо и природный газ.

«Вчера новое правительство превратилось в преступную группировку политических мошенников. Вчера они задержали Генерального прокурора Александра Стояногло. Он был задержан только за то, что продемонстрировал прямую связь этого правительства с приближенными беглого олигарха Плахотнюка», – заявили протестующие.

Напомним, что в воскресенье, 10 октября, социалисты также призвали к участию в массовом протесте, который состоится в центре столицы.

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