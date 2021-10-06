Протест у парламента против установленной диктатуры ПДС. Партия «Гражданский конгресс» потребовала немедленного освобождения Генерального прокурора Александра Стояногло. Протестующие отметили, что для граждан новая власть стала синонимом роста цен на хлеб, топливо и природный газ.

«Вчера новое правительство превратилось в преступную группировку политических мошенников. Вчера они задержали Генерального прокурора Александра Стояногло. Он был задержан только за то, что продемонстрировал прямую связь этого правительства с приближенными беглого олигарха Плахотнюка», – заявили протестующие.

Напомним, что в воскресенье, 10 октября, социалисты также призвали к участию в массовом протесте, который состоится в центре столицы.