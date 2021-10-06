В ходе рабочей поездки в Москву 6 октября состоялась встреча Игоря Додона, председателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентом Республики Молдова и Федеральным собранием Российской Федерации с Дмитрием Козаком, заместителем руководителя Кремлевской администрации, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова. Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между двумя государствами, пришли к единому мнению о важности обеспечения позитивной динамики по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также Игорь Додон и Дмитрий Козак определили приоритеты дальнейшего взаимодействия на благо народов двух стран.

Отметим, что 19 ноября нынешнего года исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией.