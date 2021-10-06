Брат председателя Высшего совета магистратуры(ВСМ) Дорела Мустяцэ фигурирует в качестве обвиняемого по делу о краже миллиарда. Об этом заявил зам. Генерального прокурора Руслан Попов в ходе пресс-конференции. Согласно источнику, Стояногло потребовал отвода Дорела Мустяцэ, однако Совет отказался рассматривать это ходатайство.

«Брат г-нэ Мустяцэ –фигурант уголовного дела о банковской краже. Он в статусе обвиняемого. Следствие еще ведется и у него есть процессуальный статус. В этом смысле исчезает любой вопрос о заинтересованности г-на Мустяцэ в реализации административной процедуры», – объяснил Попов.