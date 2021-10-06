Министр юстиции, депутат ПДС Серджиу Литвиненко не имел права участвовать в заседании Высшего совета прокуроров, на котором были приостановлены полномочия генпрокурора Александар Стояногло. Об этом заявил зам. Генерального прокурора Руслан Попов в ходе пресс-конференции. Он объяснил, что прокуратура, возглавляемая Стояногло, расследовала дело о краже миллиарда, в котором фигурировала и теща Литвиненко.

«Литвиненко прямо заинтересован в деле о краже миллиарда. Он является родственником Марии Иову, главного бухгалтера Victoriabank и фигуранта дела о краже, эпизода, касающегося данного банка, похищении 2,3 млрд. леев, которую недавно вывели из-под обвинения благодаря антикоррупционной прокуратуре, но учитывая, что уголовное дело не завершено и дело расследуется прокурором, решение может быть пересмотрено до окончания следствия», – утверждает Попов.