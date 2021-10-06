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Газета "Кишиневские новости"

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Из-за бездействий властей Молдове накануне зимы грозит газовый кризис

Из-за бездействий властей Молдове накануне зимы грозит газовый кризис
06 октября
22:40 2021
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Moldovagaz призвал граждан Молдовы снизить потребление природного газа. Компания обратилась с таким призывом после того как власти Кишиневе в последний момент продлили контракт с Gazprom, что  не позволило концерну произвести необходимые запасы для транспортировки через траспортную системы Украины для молдавских потребителей.

«Фактически, начиная с октября нынешнего года были законтрактованы 54 млн куб.м. природного газа, иди 67% из 80 млн куб.м., необходимых для потребителей правого берега Днестра. Как следствие, начиная с 1 октября, ежедневное потребление природного газа в стране начало превышать физический объем поставленного газа. Отсутствие импорта газа покрывается за счет запасов в магистральных трубопроводах Молдовы, что привело к падению давления в транспортной системе Moldovatransgaz», – говорится в сообщении пресс-службы.

Потребителей призывают перейти на альтернативные источники энергии. Также предприятиям термоэнергетического комплекса предложено временно перейти на альтернативное топливо.

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