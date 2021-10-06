На сегодняшний день в стране 284240 человек прошли лечение и 6927 умерли от инфекции COVID-19.

На 6 октября в Молдове подтвержден 301431 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7781 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15260 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1862 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 135 в крайне тяжелом состоянии(17 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).