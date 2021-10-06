Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 октября 284240 излечившихся
06 октября
21:55 2021
На сегодняшний день в стране 284240 человек прошли лечение и 6927 умерли от инфекции COVID-19.
На 6 октября в Молдове подтвержден 301431 случай заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 7781 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15260 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1862 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 135 в крайне тяжелом состоянии(17 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).