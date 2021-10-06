В Комрате утром, 6 октября прошел стихийный митинг граждан Гагаузии, обеспокоенных отстранением от должности и задержанием генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.

Уже сегодня, 6 октября, в Комрате планируют провести экстренное заседание Народного собрания VI созыва, заявил действующий спикер Владимир Кысса. Произошедшее он назвал политической расправой.

«Я не вижу здесь никакой юриспруденции. За 3 часа отстранили человека и задержали. Люди возмущаются. Сегодня мы говорили с башканом Гагаузии, она тоже возмущена. Сейчас мы постараемся собрать депутатов VI созыва, которые еще полномочны, и принять обращение или стать поручителями», – сказал Кысса.

Возмущение действиями властей выразил и экс-руководитель УВД Гагаузии Илья Стамат.

«Я шокирован задержанием Стояногло. Он единственный человек, который защищал Конституцию. Он первый независимый генеральный прокурор. Мы требуем освободить его. И гагаузский народ встанет за Александра Стояногло», – сказал Стамат.

Напомним, что Александра Стояногло задержали вечером 5 октября, прямо перед тем, как он планировал выйти на пресс-конференцию.

Днем 5 октября Высший совет прокуратуры назначил прокурора, который возбудил уголовное дело против Стояногло.