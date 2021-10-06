Председатель ПСРМ, Игорь Додон, считает, что если нынешние власти пойдут на переговоры с Россией, жители Молдовы по-прежнему смогут пользоваться сниженной ценой на российский газ.

Игорь Додон отметил, что никогда в своей истории, Республика Молдова не покупала газ по рыночным ценам. Лидер социалистов пояснил, что, поскольку нынешнее правительство игнорирует этот вопрос, теперь Молдова вынуждена покупать газ у россиян по цене 790 долларов за тысячу кубометров.

«В лучшем случае, если переговоры будут успешными, цена на газ будет 350-450 долларов. В худшем случае – будет рыночная цена, которая сегодня(5 октября, ред.) составляет 1300 долларов. Если бы мы были у власти, цена была бы 200-250 долларов, согласно контракту, подписанному мной и оговоренному в 2019 году с Путиным», – сказал Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что создавшаяся ситуация негативно отразится на конечных потребителях, которые будут вынуждены платить двойной тариф в 8-10 леев в самом лучшем случае, а в самом худшем – тариф будет более 13-14 леев.

«Это будет катастрофой для населения и экономических агентов, потому что конкурентоспособность нашей продукции резко упадет», – отметил лидер социалистов.

Игорь Додон напомнил, что депутаты ПСРМ предложили компенсировать счета за газ для конечных потребителей. Соответствующий проект закона уже находится в парламенте.