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Газета "Кишиневские новости"

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Алексей Тулбуре: Власти Молдовы возвращаются к практикам Плахотнюка

Алексей Тулбуре: Власти Молдовы возвращаются к практикам Плахотнюка
06 октября
11:20 2021
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В Молдове лидеры общественного мнения осуждают методы, с помощью которых происходило задержание Стояногло, а также указывают на очевидные нарушения установленных законом процедур.

Один из представителей Платформы DА Василе Нэстасе написал в социальной сети о том, что «этот разгул должен быть немедленно остановлен! Режим Плахотнюка 2 не пройдет!»

Политик Марк Ткачук назвал события в прокуратуре «государственным переворотом».

Бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский опубликовал в социальной сети текст статьи 166 УПК, в которой описаны условия для задержания. Эксперт посоветовал гражданам Молдовы изучить эту статью, потому что «теперь многие будут нуждаться в знании этих положений», намекая на то, что в любой момент гражданин может быть арестован по заказу.

Бывший посол Молдовы в ОНН и Совете Европы Алексей Тулбуре отметил: «Спокойной ночи, Молдова. Это не правовое государство. Это возвращение к практикам Плахотнюка. Человек может иметь различные видения, может совершать ошибки, но в правовом государстве к человеку не приходят в масках. Юстиция не может выглядеть подобным образом».

Политолог Дионис Ченуша задается вопросом – таким ли образом проводятся реформы в сфере юстиции?

«СИБ и Генеральная прокуратура занимаются политическими играми. За что был задержан Стояногло? То есть тот же Платон не был задержан, а Стояногло – да? Много, много вещей предстоит рассказать иностранным партнерам. До тех пор хочу посмотреть, будет ли реакция Делегации ЕС и посольства США», – написал Ченуша.

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