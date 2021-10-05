По мнению председателя ПСРМ Игоря Додона, сегодня, 5 октября, была совершена фатальная политическая ошибка.

«Арестовать Генпрокурора, без понятных оснований, с людьми в масках, спешно, ночью, из страха перед тем, что он знает, и из неумения идти по легальным путям в его увольнении – все это свидетельствует о том, что правительство находится в большом отчаянии.

Никто точно не может знать, какими будут долгосрочные последствия этого выдающегося злоупотребления верховенством закона, но очевидно, что эти последствия будут отрицательными для тех, кто дал зеленый свет злоупотреблять. Они со временем понесут всю ответственность за сегодняшнее безумие.

Граждане сегодня убедились, насколько опасно для правопорядка, когда диктатура камуфлируется в демократию и когда узурпация власти скрывается за проевропейскими лозунгами. Конкретно, мы наблюдаем последние месяцы и недели, когда один за другим госучреждения оказываются в политическом захвате, больше, чем во времена Плахотнюка, а правительство осуществляет тотальную чистку тех, кто не является участниками ПАС или не носит ярлык ′′ добрых людей “. Напоминаю, что времена меняются всегда, особенно такие ′′ хорошие времена “, как эти, а потом они неизбежно ответят за опасные прегрешения и прецеденты, которые они совершают сегодня», – написал в соцсетях Игорь Додон.

В постскриптуме лидер социалистов добавил, что в телепередаче, которая была записана 5 октября, в 12:00, комментариев по сегодняшней ситуации он не сделал, потому что никто не мог представить, что президент и ПАС совершат такие стратегические ошибки. Однако экс-президент пообещал, что в первые же дни после возвращения в страну(четверг-пятницу) он вернется к этой теме.

«Всем политикам еще будет что сказать о случившемся сегодня. И не только политикам, но и гражданам, прокурорам, судьям. Сегодня начало конца для этого режима…», – эмоционально завершил свой пост в FB Додон.