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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 октября 282862 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 октября 282862 излечившихся
05 октября
20:15 2021
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На сегодняшний день в стране 282862 человека прошли лечение и 6901 умер от инфекции COVID-19.    

На 5 октября в Молдове подтверждены  299843 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 7638 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15044 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1703 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 222 в крайне тяжелом состоянии(35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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