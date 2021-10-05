На сегодняшний день в стране 282862 человека прошли лечение и 6901 умер от инфекции COVID-19.

На 5 октября в Молдове подтверждены 299843 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7638 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15044 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1703 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 222 в крайне тяжелом состоянии(35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).