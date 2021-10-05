В партии социалистов Республики Молдова с озабоченностью отреагировали на заявления Генерального прокурора Александра Стояногло о прямом вовлечении бывшего главы Делегации Европейского Союза в Республике Молдова Петера Михалко во внутриполитические процессы в нашей стране.

«Констатируем скоординированные попытки западных дипломатов и представителей неправительственных организаций, финансируемых извне, оказать давление на органы правосудия и прокуратуры суверенной Республики Молдова с целью продвижения лояльных людей на ключевые должности в правовой системе и установления над ней внешнего контроля.

ПСРМ расценивает эти действия как часть системной работы по полному подчинению Республики Молдова, ее государственных, правоохранительных и судебных структур зарубежным странам и их ставленникам в нашей стране.

В таком же контексте ПСРМ рассматривает поведение господина Михалко, который, как утверждает генеральный прокурор Александр Стояногло, «интересовался возможностью открыть уголовное дело в отношении Партии социалистов». Мы считаем такое поведение официального представителя Европейского Союза абсолютно неприемлемым и выходящим за рамки полномочий дипломатических представителей», – говорится в официальном документе ПСРМ.

Представители партии социалистов напомнили господину Михалко и его преемнику в Республике Молдова о существовании Статьи 41 Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, в которой говорится об обязанности иностранных дипломатов не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Партия социалистов также обратилась в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, Постоянную комиссию Парламента по внешней политике и другие уполномоченные государственные органы с требованием установить все обстоятельства, связанные с указанными действиями бывшего главы делегации ЕС в Молдове Петера Михалко, и потребовало дать им надлежащую правовую и дипломатическую оценку.

Вместе с тем, в ПСРМ пояснили, что в отношении Партии социалистов не возбуждено никаких уголовных дел.