Недавно лидер социалистов Игорь Додон заявил, что его фракция выдвинет законопроект о выделении компенсаций по счетам за газ.

«Потребитель тратит в среднем 200-300 кубов газа в месяц. У нас 700 тыс. потребителей. Предлагаем компенсировать первые 100 кубов всем потребителям. Что это означает? Для первых 100 кубов не увеличивать тариф», – предложил Додон.

А вот как инициативу подхватила правящая партия ПДС. В понедельник в рамках телепередачи вице-премьер-министр Андрей Спыну наконец-то признал очевидное, сказав, что тариф на газ увеличится и анонсировал выделение субвенций, но… не всем потребителям.

«Правительство предложит пакет субвенций. И пакет будет щедрее для социально – уязвимых. Те, у кого больше потребление, по нашему мнению, обладают и большими доходами и могут позволить себе это повышение», – заявил Спыну в рамках передачи на частном телеканале.

Напомним, что Молдова продлила контракт с Газпромом всего на один месяц, а закупочная цена составила 790 долларов – в шесть раз выше, чем в прошлом году.