Виорел Герчу, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности не исключает, что цена на хлеб может вырасти. Герчу говорит, что, несмотря на то, что урожай пшеницы является лучшим за последние несколько лет, цена на хлеб определяется ценой на дизельное топливо, которое ежедневно растет в стоимости.

«У нас есть очень хороший урожай зерновых, и как бы это ни выглядело парадоксально, цена на хлеб выросла. Объяснение заключается в том, что цены выросли на большинство сельскохозяйственных компонентов. Кроме того, речь идет о повышении цен на дизельное топливо, удобрения. Не исключено, что цены на хлебобулочные изделия будут расти в зависимости от динамики цен на другие компоненты», – сказал Виорел Герчу в ходе передачи на TVR Moldova.

В последние недели в большинстве магазинов Молдовы были объявлены более высокие цены на некоторые хлебобулочные изделия, в среднем на 50 банов.