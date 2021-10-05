Андрей Спыну публично признал, что тариф на газ увеличится. Больше того, представитель правящей ПДС убежден, что граждане, потребляющие больше природного газа, могут себе позволить эти расходы и не нуждаются в поддержке государства.

«Правительство предложит пакет субвенций. И пакет будет щедрее для социально-уязвимых. Те, у кого больше потребление, по нашему мнению, обладают и большими доходами и могут позволить себе это повышение», – заявил Спыну в рамках передачи на частном телеканале.

Напомним, что Молдова продлила контракт с Газпромом всего на один месяц, а закупочная цена составила 790 долларов – в шесть раз выше, чем в этот же период прошлого года.