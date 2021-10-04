На сегодняшний день в стране 281647 человек прошли лечение и 6877 умерли от инфекции COVID-19.

На 4 октября в Молдове подтверждены 298310 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7732 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15493 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1820 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 148 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).