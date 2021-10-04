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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 октября 281647 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 октября 281647 излечившихся
04 октября
21:25 2021
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На сегодняшний день в стране 281647 человек прошли лечение и 6877 умерли от инфекции COVID-19.    

На 4 октября в Молдове подтверждены  298310 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 7732 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15493 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1820 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 148 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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