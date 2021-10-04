Блок коммунистов и социалистов не поддержит Стамбульскую конвенцию, одобренную в первом чтении 1 октября голосами ПДС. Об этом заявили в ходе пресс-конференции депутаты Григорий Новак и Инга Сибова. Они уточнили, что национальное законодательство предусматривает меры по противодействию домашнему насилию, а Стамбульская конвенция является “дымовой завесой”, цель которой – отрицание факта того, что человечество состоит из мужчин и женщин.

Социалист Григорий Новак напомнил, что несколько стран ЕС отказались ратифицировать документ, а Турция вышла их списка подписантов. Депутат уточнил, что конвенция, одобренная голосами ПДС, нарушает право родителей воспитывать детей.

Он сослался на ст. 14 Конвенции, которая предусматривает обязательство, которое может нарушить право родителей обеспечить воспитание детей в соответствии с религиозными убеждениями родителей.