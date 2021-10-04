Бывший глава миссии ЕС в Кишиневе Петер Михалко был заинтересован и даже предпринял определенные действия относительно дела о «незаконном финансировании ПСРМ». Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в ходе пресс-конференции. Он представил стенограмму дискуссии главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря с Петером Михалко, которая состоялась весной 2019 года. Расшифровка беседы была осуществлена с помощью EUROPOL.

«Обратите внимание, Виорел Морарь, объясняет послу ЕС Петеру Михалко 26 ноября 2019 года, что он «распорядился отменить отказное постановление прокурора по факту финансирования ПСРМ». Кстати, эта тема обсуждалась и неделей ранее, в ходе их встречи. Не могу не отметить и то, что именно дело о финансировании ПСРМ интересовало посла ЕС Петера Михалко в ходе встречи со мной», – заявил Стояногло в ходе пресс-конференции.