Представители Венецианской комиссии высказали недоумение поправками, внесенными ПДС в закон о прокуратуре. Об этом заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча в ходе пресс-конференции.

«В ходе визита в ПАСЕ у нас вместе с депутатом Аделой Рэйляну состоялись встречи с представителями Венецианской комиссии. Мы сообщили о развитии событий в Молдове и документах, одобренных парламентом. Если говорить о законе о прокуратуре, то ранее он был одобрен на основе заключения Венецианской комиссии. Внесенные ПДС поправки вызвали недоумение партнеров, они даже не получали информацию об этих поправках», – заявил Влад Батрынча.

Он сообщил, что в скором времени представители комиссии прибудут в Молдову, чтобы объективно оценить изменения законодательства.

Напомним, что министр юстиции Серджиу Литвиненко, один из авторов данной законодательной инициативы, заявил, что ПДС не намерена консультироваться с представителями Венецианской комиссии. Отметим, что законопроект вызвал шквал критики со стороны гражданского общества, считающего, что таким образом происходит политизация ведомства.