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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове на выборах 9 социалистов прошли в Народное собрание Гагаузии

В Молдове на выборах 9 социалистов прошли в Народное собрание Гагаузии
04 октября
14:15 2021
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Кандидаты, выдвинутые Избирательным блоком коммунистов и социалистов, победили в 9 округах. Кроме того, в Народное собрание прошли несколько независимых кандидатов, которых ПСРМ поддерживали. Об этом сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Благодарю жителей Гагаузии за участие в голосовании и доверие, выраженное нашим кандидатам. Следующим этапом нашей работы будет участие в формировании большинства в Народном собрании Гагаузии.

Мы продолжим борьбу за социальные и экономические права граждан!» – написал Игорь Додон в социальной сети.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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