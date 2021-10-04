Блок коммунистов и социалистов не изменит список кандидатов, предложенных на должность члена Центризбиркома (ЦИК). Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча.

«Если кто-то не хочет назначать наших кандидатов, тогда пусть все партнеры Молдовы видят, что сегодня ЦИК подчинен одной единственной политической партии», – заявил Батрынча.

Социалист отметил, что одна из руководящих должностей в ЦИК-е должна была достаться социалистам, однако этого не произошло.

«В предыдущие периоды существовала практика, что даже председатель ЦИК-а предлагался из рядов оппозиции. Можете увидеть, что 6 членов ЦИК-а, один от президента и 5 от ПДС, уже провели выборы руководства и поделили все три руководящие должности. Это антидемократично и будет доведено до сведения всех партнеров по развитию Молдовы. Доверие к ЦИК-у будет поставлено под знак вопроса и партнеры не согласятся, чтобы ЦИК был подчинен одной единственной партии и работал только с шестью членами», – убежден Влад Батрынча.