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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 октября 280754 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 октября 280754 излечившихся
03 октября
21:05 2021
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На сегодняшний день в стране 280754 человека прошли лечение и 6854 умерли от инфекции COVID-19.    

На 3 октября в Молдове подтверждены  297232 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 7694 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15591 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1930 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 172 в крайне тяжелом состоянии(17 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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