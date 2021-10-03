На сегодняшний день в стране 280754 человека прошли лечение и 6854 умерли от инфекции COVID-19.

На 3 октября в Молдове подтверждены 297232 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7694 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15591 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1930 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 172 в крайне тяжелом состоянии(17 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).