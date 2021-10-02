На сегодняшний день в стране 280291 человек прошел лечение и 6829 умерли от инфекции COVID-19.

На 2 октября в Молдове подтверждены 296672 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7645 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15662 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1897 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 162 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).