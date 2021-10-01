Правительство Молдовы увеличило расходы администрации президента на 2,1 млн леев. Решение вступит в силу после принятия поправок в госбюджет.

Депутат-социалист Петру Бурдужа потребовал объяснить необходимость дополнительного финансирования администрации президента.

«Что случилось в администрации президента, если появляется необходимость в дополнительных 2,1 млн леев. Какие расходы требуют этих средств?» – спросил Бурдужа.

Министр финансов объяснил, что средства требуются администрации президента для покрытия расходов на оплату труда.

«Что касается расходов для администрации президента, то они предназначены на оплату труда персонала. Там есть непокрытые позиции. Чтобы их укомплектовать, расходы ведомства надо увеличить на 2 млн леев», – сказал министр финансов Будянски.

Стоить отметить, что расходы на содержание парламента были уменьшены на 2,8 млн леев.