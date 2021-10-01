1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. По этому случаю председатель ПСРМ Игорь Додон обратился к пожилым людям с поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья.

«В этот знаменательный день выражаю огромную благодарность пожилым людям за их весомый вклад в развитие нашего общества и страны. Ведь именно вы построили школы и больницы, театры и дома культуры, фабрики и заводы. Вы когда-то создали процветающую Молдову, известную своими трудолюбивыми и талантливыми людьми.

Мы те, кто должны заботиться о вас, разрабатывать такую социальную политику, которая обеспечила бы вам достойную жизнь, беззаботную и красивую старость. Это всегда было приоритетом для меня и партии, которую я возглавляю.

Находясь на посту Президента страны, я вместе с депутатами от Партии социалистов предложил и поддержал пакет законодательных инициатив по повышению уровня социальной защиты пожилых людей в нашей стране. Речь идет об индексации пенсии два раза в год, предоставлении единовременной материальной поддержки два раза в год, о снижении пенсионного возраста и многом другом.

Хочу заверить вас, что мы продолжим искать конкретные решения для улучшения жизни пожилых людей в Республике Молдова, мы всегда будем отстаивать ваши интересы», говорится в обращении Игоря Додона.