С 1 октября Молдова закупает газ по рыночной, спотовой цене. Для нашей страны это в пределах 700-800$ за 1000 куб.м., уточняет в сообщении в соцсетях председатель ПСРМ Игорь Додон. Именно это предусматривает продление договора по рыночной цене, а продление договора всего лишь на один месяц несёт в себе дополнительные огромные риски неопределённости в разгар отопительного сезона, поясняет лидер социалистов.

«Надо отметить, что если бы удалось продлить контракт на условиях, о которых мы договаривались в 2019 году (переговоры сентября 2019-го между президентами Республики Молдова и Российской Федерации), то Молдова получила бы газ в 4 квартале 2021 года по цене не выше 250$ (разница в более чем 3 раза).

Можно было по-другому?

Конечно, да, и некоторые страны этого добились (Венгрия, Сербия и другие).

Для этого президент и правительство Молдовы должны были начать переговоры с “Газпромом” ещё в начале августа, сразу после назначения нового кабинета министров, а не делать громкие политические декларации и пытаться переложить ответственность на других.

В этих условиях правительство должно срочно разработать и принять компенсационные механизмы для граждан в связи с неизбежным стремительным ростом тарифов на газ, что повлечёт за собой рост тарифов на электроэнергию, отопление и т.д. Социалисты уже разработали такой законопроект и предложат его на рассмотрение в парламенте», – написал Игорь Додон.