Депутаты парламентского большинства ПДС отвергли законопроект об удвоении размера фонда субсидирования сельского хозяйства, выдвинутый Блоком коммунистов и социалистов.

Члены ПДС в комиссии по экономике, бюджету и финансам не поддержали в среду, 29 сентября, инициативу об увеличении помощи, выделяемой сельхозпроизводителям, ссылаясь на «отсутствие средств».

Вице-председатель комиссии, социалист Петру Бурдужа напомнил депутатам от ПДС о том, что данный проект является одним из предвыборных обещаний правящей партии.

Отметим, что инициатива Блока предусматривает увеличение ассигнований на эти цели в размере 4% от всех госрасходов. Согласно авторам инициативы увеличение размера фонда вызвано и ростом числа получателей субвенций. Так, предварительно на 2021 год необходимо выделить 773,9 млн леев, еще 820 млн леев – это обязательства перед сельхозпроизводителями по итогам 2021 года.