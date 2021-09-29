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Газета "Кишиневские новости"

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Молдове светит лишение безвизового режима с ЕС из-за «беженцев»

Молдове светит лишение безвизового режима с ЕС из-за «беженцев»
29 сентября
14:25 2021
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ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Молдовы из-за большого числа необоснованных ходатайств об убежище и случаев незаконного пребывания на территории Евросоюза.

Германия, Италия и Бельгия заявили о своей обеспокоенности ситуацией и интенсивно обсуждают механизм приостановления безвизового режима, сообщает портал Anticoruptie.md.

«В условиях несущественного улучшения или общего отсутствия прогресса (…) Европейская комиссия должна, по нашему мнению, подчеркнуть, что запуск механизма по приостановке безвизового режима (Visa Suspension Mechanism) является реальной возможностью», – говорится в документе немецкой делегации.

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