Завтра, 30 сентября, дизтопливо подорожает на 9 банов, и его цена составит 17,34 леев. Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые цены на топливо. Так, литр дизтоплива будет стоить 30 сентября на 9 банов больше и будет отпускаться по 17,34 леев. Цена бензина увеличится на 4 бана, что означает, для потребителей 20,66 леев за литр.

Напомним, что по инициативе правящей ПДС регулятор НАРЭ ежедневно обновляет лимиты стоимости топлива, что вызвало обвальное повышение цен на многие товары первой необходимости, в числе которых оказался даже продукт первой необходимости – хлеб. К сожалению, новые власти ничего не предпринимают для сглаживания ситуации, ссылаясь на рыночную экономику.