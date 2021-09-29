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Газета "Кишиневские новости"

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Социалисты требуют компенсации для социально уязвимых жителей Кишинева

Социалисты требуют компенсации для социально уязвимых жителей Кишинева
29 сентября
13:25 2021
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Фракция ПСРМ в столичном муниципальном совете требует у правительства оказать помощь кишиневцам накануне повышения тарифов на природный газ.

Фракция ПСРМ в столичном муниципальном совете обратилась в правительство с требованием разработать механизм компенсации тарифа на теплоэнергию для кишиневских потребителей в связи с предстоящим повышением цен на природный газ.

Советник – социалист Александр Одинцов заявил, что повышение тарифа на природный газ неминуемо приведет и к увеличению стоимости теплоэнергии, поставляемой потребителям из Кишинева.

«Если цена на газ увеличится на 35%, тогда и расходы на производство тепловой энергии Termoelectrica вырастут, что спровоцирует рост тарифа», – сказал Одинцов.

Он уточнил, что ежегодно из городского бюджета выделяется 120 млн леев на компенсации социально уязвимым слоям населения. По его словам, из-за роста тарифов вырастет и данная сумма, а муниципальный бюджет не будет в состоянии покрывать эти расходы.

«Просим правительство изыскать финансовые средства для компенсации социально уязвимым семьям, которые в настоящее время получают выплаты за тепло из муниципального бюджета», – сказал советник от РСРМ.

В настоящее время из муниципального бюджета выделяются компенсации 25 тыс. семьям.

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Ирина Нам

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