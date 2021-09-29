Ежедневное увеличение цен на топливо может привести к росту тарифов на пассажирские перевозки. Председатель ассоциации патронатов транспортных компаний Олег Алекса сообщил, что соответствующий запрос об увеличении цен на проезд уже направлен властям.

Председатель ассоциации отметил, что фирмы несут ежедневные убытки из-за роста цен на топливо. По его словам, часть маршрутов уже не обсуживаются.

В настоящее время стоимость поездки рассчитывается исходя из тарифа 60 банов за километр, а в случае удовлетворения запроса транспортных компаний он может быть увеличен вдвое.

Напомним, что по инициативе правящей ПДС регулятор ежедневно обновляет лимиты стоимости топлива, что в свою очередь вызывает цепную реакцию взвинчивания цен на многие услуги и товары, в числе которых оказался даже продукт первой необходимости – хлеб.