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Газета "Кишиневские новости"

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Батрынча и Рэйляну встретились с делегациями Венгрии и Турции в ПАСЕ

Батрынча и Рэйляну встретились с делегациями Венгрии и Турции в ПАСЕ
28 сентября
21:06 2021
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Вице-председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер парламента Республики Молдова Влад Батрынча, а также депутат от Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну встретились сегодня в Страсбурге с главами парламентских делегаций Венгрии и Турции в ПАСЕ.

На встрече с главой венгерской делегации в ПАСЕ Жолтом Неметом обсуждалась необходимость углубления молдо-венгерских межпарламентских отношений. Были рассмотрены также последние тревожные действия правительства Молдовы, которое устанавливает политический контроль над государственными учреждениями и намеренно политически подчинить правосудие. Стороны подчеркнули важность соблюдения законности, особенно с учетом того, что Республика Молдова продолжает находиться под мониторингом Совета Европы.

С главой делегации Турции в ПАСЕ Йылдызом Ахметом депутаты Блока коммунистов и социалистов обсудили вопросы развития двусторонних отношений на парламентском уровне. Часть беседы была посвящена развитию торговли между нашими странами и привлечению турецких инвестиций в молдавскую экономику.

Главы обеих делегаций заверили, что их страны готовы поддержать Республику Молдова путем реализации экономических проектов, которые будут способствовать развитию нашей республики и повышению благосостояния ее граждан.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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