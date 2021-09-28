Минфин проводит проверку процедуры, на основании которой выделялись средства заразившимся коронавирусам медикам в размере 16 тыс. леев. В пресс-службе ведомства порталу «UNIMEDIA» сообщили о том, что результаты будет представлены в окончательным отчете после завершения контроля.

Предполагается, что сотрудников системы здравоохранения, которые не заразились на рабочем месте, обяжут возмещать всю сумму.

«В данный момент согласно программе работы финансовой инспекции на второе полугодие проходит проверка корректности назначения и использования финансовых средств, использованных при выплате единовременных пособий (…) Отметим, что ни один сотрудник медико-санитарных учреждений, который получил на законных основаниях единовременное пособие в 16 тыс. леев во время выполнения своих служебных обязанностей не окажется в ситуации, когда придется возвращать соответствующее пособие», — уточнили в пресс-службы.

Отметим, что в правительстве отменили выплату единовременного пособия в 16 тыс. леев в случае заражения коронавирусом при оказании медпомощи. Окончательное решение по этому поводу должен принять парламент.