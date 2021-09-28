Социалисты обратились с запросом в СИБ, Таможенную службу и Пограничную полицию, требуя расследовать случай с контрабандой сигарет, в которой оказался замешан депутат ПДС.

Вице-председатель комиссии по праву, назначениям и иммунитету депутат-социалист Василе Боля сообщил о том, что подал запросы в госведомства, чтобы выяснить обстоятельства участия депутата ПДС Олега Канациу в контрабанде сигарет. По мнению Боли, данный случай дискредитирует имидж парламента и Молдовы.

«Это событие взбудоражило все общество. Мы не видим никакой реакции со стороны ПДС, хотя в случае контрабанды депутатом, с использованием дипломатического паспорта, она должна быть. Общество ждет заявления об отставке этого депутата. Мы ждем реакции со стороны администрации президента, ПДС, прокуратуры, пограничной полиции и расследований журналистов», – заявил Боля.

Он сообщил, что, согласно официальным данным, депутат ПДС владеет несколькими микроавтобусами, которые перевозят посылки наших сограждан в ЕС. На прошлой неделе Канациу, управляя одним из них и используя дипломатический паспорт, попытался проехать по «зеленому коридору» – без проверки. Однако румынские таможенники осуществили проверку и обнаружили контрабандные сигареты.

«Возникает множество вопросов, связанных с действиями молдавских контрольных органов. Почему позволили проехать по зеленому коридору микроавтобусу с контрабандными сигаретами? Эти люди пришли к власти на лозунгах о борьбе с коррупцией. Видим, что на это плюют. А спустя два месяца после прихода к власти депутат занимается деятельностью, не соответствующей его статусу», – отметил Боля.

Он потребовал также объяснений от руководителя Пограничной полиции, ставленника ПДС Росиана Василоя о том, как депутат, пойманный с контрабандой на румынской таможне, пересек госграницу нашей страны.