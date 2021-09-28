Вторник, 28 сентября 2021, 23:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Цены в Молдове продолжают безудержный рост

Цены в Молдове продолжают безудержный рост
28 сентября
21:00 2021
Версия для печати

Дизтопливо в среду, 29 сентября, поднимется в цене на 9 банов и будет отпускаться по 17,25 леев за литр.

Это означает, что для фермеров и транспортников продолжаются сложные осенние дни. Новый лимит цен на среду,29 сентября, установило Национальное агентство по регламентированию в энергетике. Стоимость бензина остается неизменной – 20,69 леев, однако это малоутешительное известие, поскольку сельхозтехника преимущественно использует дизтопливо.

Напомним, что по инициативе правящей в Молдове ПДС регулятор ежедневно обновляет лимиты стоимости топлива.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,63–0,09%
EUR20,59–0,25%
GBP23,86–1,33%
UAH0,66+0,01%
RON4,16–0,27%
RUB0,24–0,39%

Курсы валют в MDL на 28.09.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд