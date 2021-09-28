Дизтопливо в среду, 29 сентября, поднимется в цене на 9 банов и будет отпускаться по 17,25 леев за литр.

Это означает, что для фермеров и транспортников продолжаются сложные осенние дни. Новый лимит цен на среду,29 сентября, установило Национальное агентство по регламентированию в энергетике. Стоимость бензина остается неизменной – 20,69 леев, однако это малоутешительное известие, поскольку сельхозтехника преимущественно использует дизтопливо.

Напомним, что по инициативе правящей в Молдове ПДС регулятор ежедневно обновляет лимиты стоимости топлива.