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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 сентября 275115 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 сентября 275115 излечившихся
28 сентября
20:55 2021
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На сегодняшний день в стране 275115 человек прошли лечение и 6732 умерли от инфекции COVID-19.    

На 28 сентября в Молдове подтверждены 291252 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 7125 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15750 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2067 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 158 в крайне тяжелом состоянии(16 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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