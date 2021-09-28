На сегодняшний день в стране 275115 человек прошли лечение и 6732 умерли от инфекции COVID-19.

На 28 сентября в Молдове подтверждены 291252 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7125 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15750 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2067 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 158 в крайне тяжелом состоянии(16 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).