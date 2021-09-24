Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 сентября 271652 излечившихся
24 сентября
19:10 2021
На сегодняшний день в стране 271652 человека прошли лечение и 6665 умерли от инфекции COVID-19.
На 24 сентября в Молдове подтверждены 287730 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 7121 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 17013 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1911 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 135 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).