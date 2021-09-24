На сегодняшний день в стране 271652 человека прошли лечение и 6665 умерли от инфекции COVID-19.

На 24 сентября в Молдове подтверждены 287730 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7121 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 17013 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1911 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 135 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).