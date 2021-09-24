Начиная с апреля 2022 г. граждане Молдовы будут платить больше за электрическую энергию. Об этом заявил директор Национального агентства по регламентированию в энергетике Евгений Карпов в эфире телеканала Jurnal TV. Он объяснил, что нынешний контракт действует до 1 апреля, а новый зависит от цены на природный газ.

«В данный момент у нас старая цена и старый тариф, но в целом цена на газ отразится и на стоимости электричества», – заявил Карпов.

Напомним, что недавно директор Moldovagaz сообщил о том, что стоимость голубого топлива может увеличиться на 30%. Президент Майя Санду уже сообщила, что власти не намерены вести переговоры с Российской Федерацией относительно цен, так как это не входит в их компетенцию.